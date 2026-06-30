Chorrillos: ¿Dónde está Ibrahim Hernández Gala? Joven universitario lleva cinco días desaparecido

Cinco días de angustia vive la familia de Ibrahim Hernández Gala, estudiante de Medicina de 20 años que desapareció tras salir de una reunión con un amigo en Chorrillos.

Según contaron sus familiares en Arriba Mi Gente, las últimas imágenes muestran al joven descendiendo de un taxi durante la madrugada junto a otro universitario. Minutos después, este pidió un segundo vehículo, pero aseguró no recordar lo ocurrido aquella noche.

La preocupación aumentó porque la ropa, el celular, las llaves y otras pertenencias de Ibrahim fueron encontradas, mientras que del joven no existe ningún rastro.

Su madre, quien viajó desde provincia apenas conoció la noticia, pidió que la Policía y la Fiscalía agilicen las investigaciones. Además, solicitó revisar más cámaras de seguridad de la zona e interrogar al personal de serenazgo que se encontraba cerca del lugar.

La familia también expresó sus dudas sobre la versión del amigo que acompañaba a Ibrahim, ya que, pese a indicar que no recuerda lo sucedido, logró solicitar un segundo taxi y regresar posteriormente al departamento del estudiante.

Mientras continúan las labores de búsqueda, los familiares esperan que aparezcan nuevas imágenes o testigos que permitan reconstruir lo ocurrido durante esa madrugada y dar con el paradero del joven universitario.

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