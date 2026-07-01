¡Cumplió su sueño de ser padre por tratamiento in vitro, pero ahora lucha por volver a ver a su hija!

No ver a la persona que más ama desde hace casi tres años y cuatro meses es una herida que Juan Carlos Villasís asegura cargar todos los días. Hoy, un pequeño papel con la huella de su hija se ha convertido en uno de los pocos recuerdos físicos que conserva de ella mientras espera volver a abrazarla.

Su historia comenzó en 2018, cuando junto a su entonces pareja decidió buscar un hijo. Debido a problemas de salud que impedían el embarazo, ambos optaron por un proceso de maternidad subrogada con la ayuda de una mujer que él conocía. “Ella ofreció su vientre con la condición de que le permita ser madre”, recordó.

El tratamiento se realizó en Lima y el embarazo llegó a buen término. Sin embargo, poco tiempo después del nacimiento de la niña, la pareja de Juan falleció.

Con el paso de los meses, la relación con la madre gestante de la menor, comenzó a deteriorarse. Según Juan, las visitas se volvieron cada vez más complicadas y solo podía compartir con su hija dentro de la vivienda donde ella residía. “Cuando venía de descanso de mi trabajo, me dedicaba exclusivamente a estar con mi hija, jugar con ella y tomarle fotos”, contó.

Incluso registró en video uno de los momentos de tensión durante una visita, cuando una discusión por la forma en que cortó una pera para la pequeña terminó en un enfrentamiento verbal. Para él, ese episodio reflejaba el ambiente que, asegura, se repetía constantemente.

“Le quitó su comidita a mi hijita… no sabe lo que yo sufrí”, expresó entre lágrimas al recordar aquellos momentos, asegurando que las discusiones terminaron afectando también el tiempo que podía compartir con la menor.

Por ese motivo decidió dejar de acudir al domicilio y solicitó que las visitas pudieran realizarse en otro espacio. Según explica, posteriormente obtuvo una medida cautelar que le permitiría compartir tiempo con su hija, pero afirma que hasta hoy esta no ha podido ejecutarse.

Con ilusión, preparó una habitación especialmente para ella. Juguetes, ropa nueva y cada detalle fueron pensados para el esperado reencuentro. Sin embargo, el cuarto permanece intacto. “Todo esto se ambientó cuando me dieron la medida cautelar… está sin estrenar”, lamentó.

El equipo de Arriba Mi Gente intentó comunicarse con la madre para conocer su versión. Aunque inicialmente respondió que el caso se encuentra judicializado, posteriormente dejó de atender las comunicaciones.

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