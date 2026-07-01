¡Familia vive en la calle tras ser desalojada sin previo aviso en Chorrillos!

Lo que durante años fue su hogar hoy permanece con las puertas cerradas. Sobre la vereda quedaron muebles, colchones, ropa, juguetes y parte de los recuerdos de una familia que, tras ser desalojada, ahora vive en la calle.

Sonia, ciudadana venezolana que reside en el Perú desde hace nueve años, asegura que todo comenzó cuando decidió trabajar como taxista por aplicativo. Sin embargo, el desconocimiento del pago del impuesto vehicular terminó convirtiéndose en una pesada carga económica. “De la emoción que tenía, no sabía que se tenía que pagar un impuesto vehicular”, recordó.

Según contó, la deuda con el SAT creció con el paso del tiempo hasta que su vehículo fue llevado al depósito y recibió una multa. A ello se sumaron las cuotas de gastos del hogar y una fuerte crisis de salud. “Trabajaba día y noche y tenía que pagar lo de la SAT, las cuotas del carro, la escuela de la niña, la luz, el agua… prácticamente tenía que hacer 500 soles diarios”, relató.

La situación económica comenzó a deteriorarse rápidamente. Sonia afirma que informó a la propietaria del inmueble sobre su estado de salud e incluso le envió fotografías y videos para demostrar que estaba enferma. “Yo le informé a la señora. Le mandé fotos y videos de que yo estaba enferma”, sostuvo.

Pese a ello, finalmente fue desalojada junto a su hijo y sus dos nietos menores. Desde entonces, la familia pasa las noches dentro de un automóvil estacionado en la calle, mientras algunas de sus pertenencias permanecen sobre la vereda.

Pero el mayor problema, según denuncia, es que gran parte de sus bienes continúa dentro del inmueble y no le permiten retirarlos. “Hay tres televisores, tres neveras, una computadora, laptop, lavadora, licuadora y los equipos de barbería y tatuaje de mi hijo. He tratado de dialogar con la señora porque comprendo que está en su derecho, pero tampoco son las formas de hacer las cosas”, manifestó.

La mujer calcula que el valor de los objetos retenidos supera los 15 mil soles y asegura que venderlos le permitiría afrontar parte de sus deudas y encontrar un nuevo lugar donde vivir.

Como si la difícil situación no fuera suficiente, Sonia también enfrenta la preocupación por su familia en Venezuela. Su hijo permanece en una de las zonas afectadas por el reciente doble sismo que sacudió ese país. “Tengo familiares heridos allá y todos los días me llaman”, contó con evidente preocupación.

A pesar de las dificultades, asegura que no piensa rendirse. “Quiero seguir trabajando, quiero salir adelante, quiero nacionalizarme. No quiero nada negativo que tenga que ver con mi persona. Quiero dar ejemplo”, afirmó.

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