¡Medios argentinos arremeten contra Milett Figueroa tras su ruptura con Marcelo Tinelli!

La ruptura entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli continúa generando contenido en la televisión argentina, donde diversos programas han difundido versiones sobre la vida personal de la modelo.

El programa Arriba Mi Gente presentó un reportaje que recopila estos comentarios, evidenciando el tipo de narrativa que se viene construyendo tras el fin de la relación.

Entre las afirmaciones difundidas, se mencionó un supuesto vínculo de Milett con el pastor Dante Gebel, así como versiones que sugieren que el entorno de Tinelli habría asumido diversos gastos durante la relación, incluyendo vivienda, servicios personales y representación.

También circularon teorías sin confirmar que aluden a presuntas prácticas esotéricas, señalando incluso que el conductor habría recurrido a una “limpieza” espiritual tras la relación. Estas versiones fueron presentadas en tono especulativo en algunos espacios televisivos.

Mientras tanto, los involucrados continúan enfocados en sus respectivos proyectos y actividades. Por un lado, Milett Figueroa sigue dedicada a su carrera, manteniéndose activa en el ámbito artístico. Por otro, Marcelo Tinelli ha sido visto recientemente asistiendo al concierto de su gran amigo Ricky Martin.