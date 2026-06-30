Surco: centro de acopio reúne más de 200 toneladas para las víctimas del terremoto en Venezuela

La solidaridad continúa creciendo. En el Parque Voces del Clima, en Surco, ciudadanos venezolanos y peruanos unieron esfuerzos para reunir ayuda destinada a los afectados por el terremoto ocurrido en Venezuela.

Durante el fin de semana, el centro de acopio logró reunir más de 200 toneladas de donaciones, entre medicamentos, alimentos, ropa e insumos médicos. Según los organizadores, ya fueron enviados dos cargamentos humanitarios: uno de 20 toneladas y otro de 10 toneladas.

Sin embargo, la principal necesidad ya no son las donaciones materiales. Los responsables del centro informaron que actualmente requieren voluntarios que puedan colaborar clasificando, embalando y organizando los productos antes de su envío.

Entre quienes acudieron a apoyar estuvo una ciudadana venezolana que, aunque su familia se encuentra fuera de la zona más afectada, contó que muchos amigos aún esperan noticias de sus seres queridos y de personas que permanecen desaparecidas tras el desastre.

Los organizadores hicieron un llamado a quienes deseen colaborar acercándose al parque para ofrecer su tiempo y apoyar en las labores logísticas. También solicitaron materiales como cintas de embalaje, cajas, papel film, balanzas, tijeras y cúteres para agilizar el envío de la ayuda.

La campaña solidaria continúa y busca que los donativos lleguen lo antes posible a las familias que enfrentan las consecuencias del terremoto.

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