Venezuela: los milagros continúan mientras avanzan las labores de rescate

En medio de la tragedia que vive Venezuela tras los dos terremotos que han dejado más de 1.700 fallecidos y más de 5.000 heridos, continúan apareciendo historias que renuevan la esperanza. Una de ellas es la de Francisca González, quien logró reencontrarse con su familia después de permanecer atrapada entre los escombros.

Las labores de rescate no se detienen. Bomberos, voluntarios y equipos especializados de distintos países trabajan sin descanso para localizar sobrevivientes. Entre ellos destaca el grupo USAR Perú, cuyos integrantes lograron rescatar con vida a una mujer que fue estabilizada antes de ser retirada de una estructura colapsada.

Los milagros también han llegado en forma de bebés, niños, adultos mayores y mascotas que han sido encontrados con vida tras horas de intensa búsqueda. Cada rescate es recibido entre aplausos y lágrimas por familiares y rescatistas.

Sin embargo, la emergencia continúa. Especialistas advierten que las réplicas, las lluvias y la falta de maquinaria dificultan las operaciones, mientras cientos de personas siguen desaparecidas.

Pese a las dificultades, la solidaridad se ha convertido en el motor de quienes permanecen removiendo escombros. La ayuda internacional continúa llegando con la esperanza de encontrar más sobrevivientes y brindar apoyo a las familias afectadas por una de las mayores tragedias que ha golpeado al país en los últimos años.

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