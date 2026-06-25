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¡Angie Arizaga sorprende al transformarse en Óscar D’León y conquista el escenario de Me Caigo De Risa!

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Nvega@latina.pe
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Angie Arizaga volvió a demostrar que está dispuesta a todo por sumar puntos para su equipo en Me Caigo de Risa. En esta ocasión, aceptó el reto de playback y sorprendió al público al caracterizarse como el reconocido salsero Óscar D’León.

Con vestuario, maquillaje y una actitud completamente distinta, la participante dejó de lado su imagen habitual para meterse en la piel del cantante venezolano. Desde su ingreso al escenario, interpretó con seguridad la coreografía y los gestos del artista, logrando una presentación que despertó los aplausos del estudio.

El reto consistía en recrear la actuación de un reconocido artista, por lo que Angie apostó por una transformación completa.

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