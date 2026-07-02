¡Carlos Palma regresa a Me Caigo De Risa y se suma al equipo azul!
La diversión continúa en Me Caigo de Risa con una incorporación que promete regalar grandes momentos. Carlos Palma regresa al programa y se une al equipo azul para afrontar una nueva fecha de competencia.
En esta oportunidad, el comediante compartirá equipo con Renzo Schuller, Angie Arizaga y Luciana Arispe, quienes buscarán sumar la mayor cantidad de puntos en los distintos retos de la noche.
Al frente tendrán a un sólido equipo amarillo conformado por Rodrigo Sánchez Patiño, Paloma Fiuza, Alicia Mercado y Julio Díaz, quienes intentarán imponerse desde el inicio para evitar el temido escenario inclinado.
Con el regreso de Carlos Palma, las ocurrencias, la improvisación y el humor prometen tomar protagonismo una vez más en cada una de las dinámicas del programa.
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¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Me Caigo de Risa”?
¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Me Caigo de Risa” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Me Caigo de Risa Perú EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:00 p.m!