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ME CAIGO DE RISA

¡César Ritter bromea con Julio Díaz tras un inesperado acercamiento en pleno reto de Me Caigo De Risa!

ME CAIGO DE RISA
Nvega@latina.pe
Nvega@latina.pe
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Los participantes de Me Caigo de Risa volvieron a enfrentarse a un desafío de coordinación y trabajo en equipo, esta vez con un peculiar pollo de utilería como protagonista.

En el juego, Lita Pezo, Eduardo Romay, César Ritter, Alicia Mercado, Manuel Gold, Julio Díaz, Angie Arizaga y Korina Rivadeneira debían trasladar el objeto de un compañero a otro sin usar las manos. Primero lo hicieron de cuello a cuello y luego de piernas a piernas, poniendo a prueba su equilibrio y coordinación.

Las complicadas posiciones hicieron que los participantes tuvieran que acercarse más de la cuenta para completar el recorrido, generando varios momentos de risa entre ellos.

Uno de los más divertidos ocurrió cuando César Ritter debía pasarle el pollo a Julio Díaz. En el intento, ambos terminaron demasiado cerca, provocando que el actor, entre risas, soltara: “Con cuidado, con cuidado”.

La espontánea broma desató las carcajadas del elenco y del público, mientras los dos continuaban intentando completar el reto sin perder el equilibrio.

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