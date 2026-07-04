¡César Ritter desata las risas al improvisar una frase que no rimaba en Me Caigo De Risa!

Las rimas improvisadas volvieron a poner a prueba la creatividad de los participantes de Me Caigo de Risa, quienes debían responder al instante con una frase que rimara con la última palabra del rapero profesional.

En la recta final del reto solo quedaban Lita Pezo, Eduardo Romay, César Ritter, Alicia Mercado, Manuel Gold y Julio Díaz, quienes buscaron mantenerse en competencia demostrando rapidez e ingenio.

Uno de los momentos más divertidos llegó cuando César Ritter tomó el micrófono. Antes de empezar, todos sus compañeros lo alentaron para que esta vez lograra sacar una buena rima y pudiera seguir en competencia.

Sin embargo, el actor sorprendió al lanzar una improvisación que no solo dejó de rimar, sino que además terminó diciendo frases sin mucho sentido, provocando que el estudio entero estallara en risas.

César también tomó la situación con humor y aceptó entre risas que su intento no había salido como esperaba.

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