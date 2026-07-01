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ME CAIGO DE RISA

¡Daniel Menacho llegó a Me Caigo de Risa y el equipo amarillo armó un recibimiento por todo lo alto!

ME CAIGO DE RISA
Mgallardo@latina.pe
Mgallardo@latina.pe
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La diversión comenzó desde el primer instante en Me Caigo de Risa, cuando Peláez presentó a los dos equipos que se enfrentarían en una noche llena de juegos y ocurrencias.

El equipo azul, conformado por Renzo Schuller, Angie Arizaga, Eduardo Romay, Luciana Arispe y Manuel Gold, apareció meditando mientras recibía el apoyo del público. seguido, llegó el equipo amarillo conformado por Rodrigo Sánchez Patiño, Julio Díaz, Paloma Fiuza, Alicia Mercado y el invitado especial Daniel Menacho, con Rodrigo cargando a Julio y Paloma al invitado de la noche, desatando los aplausos y las risas de todos los presentes.

Con ambos equipos completos y la energía al máximo, Peláez dio inicio a una nueva noche cargada de humor, retos y mucha diversión.

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