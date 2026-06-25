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ME CAIGO DE RISA

¡Eduardo Romay conquista como leñador y Manuel Gold termina saliendo disparado del escenario de Me Caigo De Risa!

ME CAIGO DE RISA
Nvega@latina.pe
Nvega@latina.pe
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En esta ocasión, la escenografía del Escenario Inclinado se transformó en un bosque, donde Angie Arizaga interpretó a Caperucita, Manuel Gold al lobo y Eduardo Romay asumió el papel del leñador.

Desde el inicio de la dinámica, Eduardo Romay conquistó al público con una divertida interpretación del leñador. Sus intervenciones y ocurrencias se combinaron con la dificultad de mantenerse de pie sobre la inclinación del escenario, provocando constantes risas entre sus compañeros.

Mientras la historia avanzaba, Manuel Gold intentaba mantenerse dentro del personaje del lobo. Sin embargo, el terreno terminó jugándole una mala pasada y comenzó a perder el equilibrio en plena improvisación.

Lo que parecía un pequeño resbalón terminó convirtiéndose en una aparatosa caída. Manuel no logró recuperar la estabilidad y acabó deslizándose hasta salir prácticamente disparado del escenario, generando una explosión de risas en el estudio.

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