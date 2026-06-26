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ME CAIGO DE RISA

¡Eduardo Romay hace estallar de risa a Renzo Schuller con un inesperado sonido en Me Caigo De Risa!

ME CAIGO DE RISA
Nvega@latina.pe
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Las improvisaciones volvieron a regalar un momento inolvidable en Me Caigo de Risa. Durante el juego “Son ideotas”, los participantes tuvieron que combinar creatividad y rapidez para construir una historia mientras sus compañeros se encargaban de crear todos los efectos de sonido.

En esta ocasión, Emilram Cossío y Renzo Schuller narraban la historia, mientras Manuel Gold y Eduardo Romay debían acompañarlos con sonidos que representaran cada una de las acciones que iban ocurriendo.

Todo marchaba con normalidad hasta que Renzo contó que los personajes dejarían un rastro de pan para encontrar el camino de regreso. En ese instante, Eduardo debía improvisar el sonido correspondiente. Sin embargo, en lugar de hacer un efecto sonoro, Eduardo simplemente exclamó: “¡Pan! ¡Pan! ¡Pan!”, provocando una explosión de risas entre sus compañeros.

La inesperada ocurrencia hizo que el elenco no pudiera contener la risa, mientras Renzo aprovechó para bromear con que así quedaba clarísimo que estaban dejando pan en el camino.

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¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Me Caigo de Risa” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Me Caigo de Risa Perú EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:00 p.m!

 

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