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¡Emilia Drago llega a Me Caigo de Risa para enfrentar nuevos retos junto al elenco!

ME CAIGO DE RISA
Nvega@latina.pe
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Me Caigo de Risa recibe a una nueva invitada especial. Emilia Drago se incorpora hoy al programa de improvisación para vivir una jornada llena de juegos, retos y mucho humor junto al elenco.

La reconocida actriz compartirá escenario con Angie Arizaga, Renzo Schuller, Manuel Gold, César Ritter, Korina Rivadeneira, Emilram Cossío, Eduardo Romay y Luciana Arispe, quienes pondrán a prueba su creatividad y capacidad para improvisar en cada una de las dinámicas.

Con una trayectoria ligada a la actuación, el teatro y la comedia, Emilia llega dispuesta a salir de su zona de confort y enfrentarse a los desafíos que caracterizan al programa, donde cualquier situación puede terminar convirtiéndose en un momento inolvidable.

A lo largo del episodio, la actriz participará en diferentes pruebas que combinarán humor, actuación e improvisación, compartiendo divertidos momentos con el resto de integrantes del elenco.

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¿Dónde ver todos los capítulos de “Me Caigo de Risa”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Me Caigo de Risa” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Me Caigo de Risa Perú.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Me Caigo de Risa”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Me Caigo de Risa” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Me Caigo de Risa Perú EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:00 p.m!

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