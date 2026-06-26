¡Emilia Drago llega a Me Caigo de Risa para enfrentar nuevos retos junto al elenco!

Me Caigo de Risa recibe a una nueva invitada especial. Emilia Drago se incorpora hoy al programa de improvisación para vivir una jornada llena de juegos, retos y mucho humor junto al elenco.

La reconocida actriz compartirá escenario con Angie Arizaga, Renzo Schuller, Manuel Gold, César Ritter, Korina Rivadeneira, Emilram Cossío, Eduardo Romay y Luciana Arispe, quienes pondrán a prueba su creatividad y capacidad para improvisar en cada una de las dinámicas.

Con una trayectoria ligada a la actuación, el teatro y la comedia, Emilia llega dispuesta a salir de su zona de confort y enfrentarse a los desafíos que caracterizan al programa, donde cualquier situación puede terminar convirtiéndose en un momento inolvidable.

A lo largo del episodio, la actriz participará en diferentes pruebas que combinarán humor, actuación e improvisación, compartiendo divertidos momentos con el resto de integrantes del elenco.

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