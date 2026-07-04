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ME CAIGO DE RISA

¡Lita Pezo sorprende con su voz y conquista al público junto a César Ritter, Manuel Gold y Eduardo Romay!

ME CAIGO DE RISA
Nvega@latina.pe
Nvega@latina.pe
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La música también tuvo su espacio en Me Caigo De Risa con una dinámica que puso a prueba el ingenio y la capacidad de improvisación de los participantes.

En esta ocasión, Eduardo Romay, César Ritter y Manuel Gold debían dedicarle una serenata a Lita Pezo. Sin embargo, ella también tenía que responder cantando e incorporando la palabra que le correspondía, todo mientras mantenía la rima.

Aunque todos se esforzaron por sacar adelante sus versos, fue Lita quien terminó robándose la atención gracias a su interpretación y a la facilidad con la que construyó cada respuesta.

La cantante volvió a demostrar su talento vocal con una divertida rima con la palabra “calabaza”, sorprendiendo tanto al elenco como al público por la naturalidad con la que cantó cada frase.

Su presentación fue recibida con aplausos, convirtiéndose en uno de los momentos más destacados de la dinámica por la calidad de su interpretación.

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