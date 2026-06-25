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ME CAIGO DE RISA

¡Manuel Gold se luce como el lobo en Me Caigo de Risa!

ME CAIGO DE RISA
Nvega@latina.pe
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El escenario inclinado volvió a convertirse en el espacio perfecto para la improvisación en Me Caigo de Risa. En esta oportunidad, la escenografía recreó un bosque donde Angie Arizaga interpretó a Caperucita, Manuel Gold dio vida al lobo y Eduardo Romay asumió el papel del leñador.

Desde el inicio de la dinámica, Manuel se robó las miradas por la naturalidad con la que interpretó al lobo, metiéndose por completo en el personaje y provocando constantes carcajadas entre sus compañeros.

En medio de la improvisación, el lobo intentó convencer a Caperucita de cambiar de camino para quedarse con su canasta. Sin embargo, Angie no se la puso fácil y comenzó a cuestionar sus indicaciones, desatando un divertido intercambio.

Convencido de que tenía el control de la situación, Manuel insistió en señalar otra dirección. Pero Angie respondió con total naturalidad: “¿Seguro?”, dejando al lobo sin argumentos por unos segundos.

Fue entonces cuando Manuel, sin salir del personaje, soltó entre risas: “¡Es por allá! ¿Quién conoce? ¿Quién vive en el bosque? ¿Quién vive en el bosque? Entonces cállate, pe”, provocando una ola de carcajadas en todo el estudio.

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