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ME CAIGO DE RISA

Me Caigo De Risa: ¡A Menacho le sacáron el ancho! Daniel Menacho terminó inmovilizado por Wolf pero logrando un buen récord

ME CAIGO DE RISA
Mgallardo@latina.pe
Mgallardo@latina.pe
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La nueva dinámica de Me Caigo de Risa, “Lucha por responder”, puso a prueba la concentración de Daniel Menacho de la manera más extrema. Mientras Peláez lanzaba preguntas sin descanso, el luchador profesional Wolf se encargaba de “sacarle el ancho” con llaves de lucha, cargas sobre los hombros e inmovilizaciones que complicaban cada respuesta.

Antes de iniciar el reto, Menacho se dirigió a Wolf y le dijo: “Puedes descansar dos minutos enteros si quieres nos ponemos a conversar acá me cuentas tu vida”, a lo que Wolf respondió, “¿Acá tienen terocal para volverlo a armar?” comentario que provocó las risas de todo el elenco.

Con el cronómetro corriendo durante dos minutos, Daniel Menacho respondió preguntas sobre el escudo nacional, La Sirenita, El Mago de Oz, Las Chicas Superpoderosas y muchos otros temas, mientras luchaba por liberarse de los constantes ataques de Wolf. Aunque terminó completamente agotado y tendido sobre el piso, nunca dejó de responder.

El esfuerzo tuvo recompensa: Daniel Menacho logró acertar 14 preguntas, desatando la celebración de su equipo tras una de las pruebas más intensas y divertidas del programa.

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