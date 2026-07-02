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ME CAIGO DE RISA

Me Caigo De Risa: ¡Alicia Mercado gritó la respuesta, pero Renzo Schuller terminó llevándose el punto!

ME CAIGO DE RISA
Mgallardo@latina.pe
Mgallardo@latina.pe
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Las risas no faltaron en Me Caigo de Risa durante una nueva ronda de “Pelos al aire”, el juego en el que los participantes deben completar frases mientras intentan esquivar el castigo de los potentes sopladores.

Esta vez, Peláez mostró la pista “BLANCA N_”, dejando pensativos a ambos equipos. En ese momento, Rodrigo Sánchez Patiño comenzó a cantar “Jingle Bell Rock” hacíendo alusión a la “Blanca navidad” pero perdiendo automaticamente, luego fue el turno de Luciana Arispe quien apostó por “Blanca Nieves”, Julio Díaz lanzó “Blanca Nación” y Carlos Palma respondió “Blanca Navidad”, recibiendo los tres un fuerte soplido de aire en su rostro.

Cuando el tiempo parecía agotarse, Alicia Mercado comenzó a gritar desesperadamente “¡Blanca nube!” segundos después de responder “Blanca nevada”. Mientras en el set discutían si la respuesta valía o no, Renzo Schuller tomó la palabra, repitió con seguridad “¡Blanca nube!” y Peláez terminó validando el punto, desatando su celebración.

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