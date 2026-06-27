Me Caigo De Risa: ¡Alicia Mercado sorprende haciendo que Rodrigo Sánchez Patiño y Manuel Gold se besen en un inesperado final!

El escenario se convirtió en un verdadero concierto pop con el juego Playback, donde Alicia Mercado asumió el reto de interpretar a Britney Spears en Me Caigo de Risa junto a sus bailarines Rodrigo Sánchez Patiño y Manuel Gold.

Caracterizada con el icónico uniforme escolar de la cantante, Alicia Mercado recreó la recordada coreografía de “…Baby One More Time”, mientras Rodrigo Sánchez Patiño y Manuel Gold la acompañaban con una sincronización impecable y mucho carisma sobre el escenario.

La presentación conquistó al público gracias a la energía del trío, pero el momento que realmente hizo estallar de risa al estudio llegó en el cierre. Aprovechando el final de la canción, Alicia Mercado tomó de las corbatas a Rodrigo Sánchez Patiño y Manuel Gold, los acercó poco a poco y terminó haciendo que ambos se dieran un inesperado beso frente a todos. La reacción fue inmediata. Las risas y la sorpresa se apoderaron del set, convirtiendo ese desenlace en uno de los momentos más comentados de la noche.

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