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Me Caigo De Risa: Alicia Mercado terminó de cabeza… ¡y aun así ganó el juego!

ME CAIGO DE RISA
Mgallardo@latina.pe
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En una nueva edición de Me Caigo de Risa, Alicia Mercado protagonizó un gran momento durante el juego “Báilamela Suavecito”, donde debía responder preguntas a toda velocidad mientras Juan Tamayo la cargaba, levantaba y hacía girar por los aires.

Apenas comenzó el reto, Alicia Mercado respondió con rapidez, pero segundos después Juan Tamayo la sorprendió al cargarla por los aires mientras le daba vueltas como trompo. Lejos de desconcentrarse, Alicia Mercado siguió respondiendo mientras daba vueltas de cabeza. Incluso confesó que a una isla desierta se llevaría “a mi marido, mi estevia y un calzón extra”, provocando las carcajadas de todos.

En los últimos segundos, completamente mareada, Alicia Mercado apenas logró responder mientras el reloj llegaba a cero. Fue entonces cuando Peláez confirmó que Alicia Mercado era la ganadora del juego.

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