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ME CAIGO DE RISA

Me Caigo De Risa: ¡Angie Arizaga creyó que había encontrado a Renzo Schuller, pero terminó siendo Rodrigo Sánchez Patiño!

ME CAIGO DE RISA
Mgallardo@latina.pe
Mgallardo@latina.pe
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Una de las escenas más divertidas de Me Caigo de Risa ocurrió durante el juego “la gallinita ciega”, cuando los participantes debían encontrarse únicamente siguiendo el sonido que hacía su compañero. Con los ojos completamente vendados, Angie Arizaga creyó haber encontrado a Renzo Schuller, sin imaginar que en realidad estaba abrazando a Rodrigo Sánchez Patiño

Al notar que ambos habían quedado muy cerca, Rodrigo Sánchez Patiño decidió aprovechar la oportunidad; la sujetó y continuó haciendo el sonido de la motocicleta hasta que Paloma Fiuza logró ubicarlo y completar correctamente la dupla.

Cuando Pélaez anunció que Rodrigo Sánchez Patiño y Paloma Fiuza habían ganado la ronda, Renzo Schuller reclamó la trampa de su compañero, mientras Angie Arizaga quedó completamente sorprendida al descubrir que había estado abrazando a la persona equivocada durante todo ese tiempo.

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