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ME CAIGO DE RISA

Me Caigo De Risa: Angie Arizaga gritó “¡Qué bola!”… y un segundo después terminó tendida en el suelo

ME CAIGO DE RISA
Mgallardo@latina.pe
Mgallardo@latina.pe
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El último reto de Me Caigo de Risa puso a prueba la improvisación del equipo azul en “El escenario inclinado”. En una obra de construcción, el Ingeniero Palma (Carlos Palma) exigía a sus albañiles “Bigotes” (Angie Arizaga) y “Gato” (Luciana Arispe) terminar el trabajo ese mismo día, mientras comentaban que al lado se realizaba una demolición.

Lo que parecía una conversación normal cambió por completo cuando una enorme bola de demolición apareció balanceándose por el escenario. “¡Qué bola!”, exclamó Angie Arizaga segundos antes de recibir el impacto y caer al suelo entre risas. Como si eso no fuera suficiente, Carlos Palma volvió a empujar la bola hacia ella y la participante respondió entre carcajadas: “¡Con cariño pe’, jefe!”.

Con el escenario completamente inclinado y los tres intentando esquibar el enorme objeto, Luciana Arispe tomó la decisión de atrapar la bola y la lanzarla fuera del escenario.

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