Me Caigo De Risa: ¡Angie Arizaga y Manuel Gold sorprenden al público con una arriesgada pose de baile y se llevan la victoria!

La creatividad y el equilibrio fueron puestos a prueba en una divertida dinámica de Me Caigo de Risa, donde las parejas debían bailar sin parar hasta que Peláez diera la orden de quedarse completamente inmóviles.

Las duplas conformadas por César Ritter y Alicia Mercado, y por Angie Arizaga y Manuel Gold, sorprendieron con movimientos cada vez más arriesgados mientras buscaban impresionar al público.

Uno de los momentos más llamativos llegó cuando César cargó a Alicia en plena coreografía, aunque la otra pareja no se quedó atrás y Angie terminó cargando a Manuel Gold en una pose que desató la sorpresa de todos en el estudio.

Al escuchar el esperado “¡Stop!”, ambas parejas mantuvieron sus posiciones con gran esfuerzo, dejando una definición que quedó en manos del público.

Tras la votación, Angie Arizaga y Manuel Gold fueron elegidos como los ganadores de la dinámica, llevándose el reconocimiento gracias a su arriesgada presentación y a la originalidad de su pose final.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!