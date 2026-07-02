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ME CAIGO DE RISA

Me Caigo De Risa: Carlos Palma pidió pintura… ¡y terminó bañado por Rodrigo Sánchez Patiño en el Escenario Inclinado!

ME CAIGO DE RISA
Mgallardo@latina.pe
Mgallardo@latina.pe
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El último reto de la noche en Me Caigo de Risa puso al equipo azul a improvisar sobre un escenario completamente inclinado. Contando con Angie Arizaga, Luciana Arispe, Carlos Palma y como sorpresa, a Rodrigo Sánchez patiño, del equipo amarillo.

Como de sorpresa, Rodrigo Sánchez Patiño irrumpió disfrazado de una escandalosa vecina, con una toalla en la cabeza y otra en la cintura, reclamando a gritos: “¡Ustedes solamente pueden trabajar hasta las 7 de la tarde!”. En medio del alboroto, Peláez anunció que el ingeniero necesitaba pintura, provocando que la falsa vecina reaccionara de la forma más inesperada: tomó un balde y se lo lanzó de lleno al elenco.

La pintura terminó deslizándose por el escenario inclinado y también alcanzó a Angie Arizaga, quien salió corriendo por la puerta del fondo para evitar un baño completo, mientras Rodrigo seguía completamente metido en su personaje asegurando que llevaba 50 años viviendo en el barrio.

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