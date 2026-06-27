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ME CAIGO DE RISA

Me Caigo De Risa: ¡César Ritter cantó “huevos con aceite” como el pollo loco y desató una fiesta en pleno escenario inclinado!

ME CAIGO DE RISA
Mgallardo@latina.pe
Mgallardo@latina.pe
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En la segunda parte de Me Caigo de Risa, el reto de “El Escenario Inclinado” continuó con una divertida competencia para conseguir trabajo en un parque. Esta vez, César Ritter, caracterizado como el Pollo Loco, debía convencer al dueño del lugar, interpretado por Renzo Schuller, de contratarlo por encima de los demás aspirantes.

Antes de iniciar su presentación, César Ritter lanzó un chiste al asegurar que su canción “les iba a gustar un huevo”, haciendo referencia a su personaje, con la ayuda de Renzo Schuller se colocó en el centro y comenzó su número musical.

Fue entonces cuando el Pollo Loco sorprendió con una divertida versión de “We’re Not Gonna Take It”, adaptándola al popular coro “Huevos con aceite… y limón”. La energía fue tan contagiosa que Luciana Arispe, Manuel Gold, Alicia Mercado y el propio Renzo Schuller terminaron cantando junto a César Ritter.

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