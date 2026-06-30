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ME CAIGO DE RISA

Me Caigo De Risa: ¡Eduardo Romay aparece como un tierno oso y su entrada termina en una aparatosa caída!

ME CAIGO DE RISA
Nvega@latina.pe
Nvega@latina.pe
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El escenario inclinado volvió a sorprender al público de Me Caigo de Risa con una divertida historia ambientada en un campamento, donde cada integrante asumió un peculiar personaje.

Uno de los ingresos más comentados fue el de Eduardo Romay, quien apareció completamente caracterizado como un oso. Con la cara pintada, con hojas en la boca y una expresión muy tierna.

Sin embargo, la tranquilidad duró muy poco. Apenas hizo su aparición, los demás personajes comenzaron a amarrarlo con la intención de atraparlo, como parte de la historia improvisada.

En medio del intento por escapar, Eduardo perdió el equilibrio debido a la inclinación del escenario y terminó resbalando, provocando risas entre sus compañeros y el público.

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