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ME CAIGO DE RISA

Me Caigo De Risa: ¡Eduardo Romay convirtió una pregunta en canción y perdió el juego!

ME CAIGO DE RISA
Mgallardo@latina.pe
Mgallardo@latina.pe
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Las risas no faltaron en Me Caigo de Risa durante el juego “¿Es pregunta?”, donde Peláez propuso la situación “Besé a alguien la noche anterior y no recuerdo quién fue”. Desde ese momento, los participantes comenzaron un rápido intercambio de preguntas sobre el misterioso beso, imaginando todo tipo de escenarios.

Después de unas cuantas rondas, cuando volvió a ser el turno de Eduardo Romay, entonó “¿Será que soy esclavo de sus besos?”, haciendo referencia a la conocida canción. Sin embargo, apenas terminó de cantar, Peláez detuvo el juego y se reclamó que aquello era una afirmación y no una pregunta válida.

Aunque Eduardo Romay insistió con gestos y volvió a repetir la frase intentando demostrar que sí había preguntado, entre bromas, reclamos y muchas carcajadas, el participante terminó en el sillón de la verguenza.

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