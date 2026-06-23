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Me Caigo De Risa: ¡Jely Reátegui llegó a clausurar la barbería, pero la barbería la despachó primero!

ME CAIGO DE RISA
Mgallardo@latina.pe
Mgallardo@latina.pe
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Las ocurrencias no faltaron en Me Caigo de Risa durante una nueva edición de “El Escenario Inclinado”, donde Emilram Cossío interpretó al famoso barbero Don Pelos, mientras que Manuel Gold dio vida a Carlitos, su hijo, quien aceptó hacerse cargo de la barbería por un día.

Luego de que su primer cliente, interpretado por Rodrigo Sánchez Patiño, regresara indignado tras quedarse sin peluca, apareció con Jely Reátegui como el fiscalizador “Don Resolverto” para clausurar el local. Sin embargo, apenas ella ingresó al escenario inclinado, resbaló de inmediato y salió despedida por la puerta, provocando risas entre sus compañeros.

Visiblemente confundida, la actriz regresó al set preguntando “¿Qué está pasando acá?”, inspeccionó el piso y, tras darse cuenta de lo ocurrido, exclamó entre risas: “Oye, me he resbalado. Voy a clausurar este local porque me he resbalado”, convirtiendo su accidente en uno de los momentos más divertidos del juego.

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¿Dónde ver todos los capítulos de “Me Caigo de Risa”?

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¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Me Caigo de Risa”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Me Caigo de Risa” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Me Caigo de Risa Perú EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:00 p.m!

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