Me Caigo De Risa: ¡Jely Reátegui llegó a clausurar la barbería, pero la barbería la despachó primero!

Las ocurrencias no faltaron en Me Caigo de Risa durante una nueva edición de “El Escenario Inclinado”, donde Emilram Cossío interpretó al famoso barbero Don Pelos, mientras que Manuel Gold dio vida a Carlitos, su hijo, quien aceptó hacerse cargo de la barbería por un día.

Luego de que su primer cliente, interpretado por Rodrigo Sánchez Patiño, regresara indignado tras quedarse sin peluca, apareció con Jely Reátegui como el fiscalizador “Don Resolverto” para clausurar el local. Sin embargo, apenas ella ingresó al escenario inclinado, resbaló de inmediato y salió despedida por la puerta, provocando risas entre sus compañeros.

Visiblemente confundida, la actriz regresó al set preguntando “¿Qué está pasando acá?”, inspeccionó el piso y, tras darse cuenta de lo ocurrido, exclamó entre risas: “Oye, me he resbalado. Voy a clausurar este local porque me he resbalado”, convirtiendo su accidente en uno de los momentos más divertidos del juego.

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