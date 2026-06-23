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ME CAIGO DE RISA

Me Caigo De Risa: ¡Jely Reátegui terminó con la cabeza empapada de shampoo y Eduardo Romay salió volando por las escaleras!

ME CAIGO DE RISA
Mgallardo@latina.pe
Mgallardo@latina.pe
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Las carcajadas estuvieron garantizadas en Me Caigo de Risa durante una nueva edición de “El Escenario Inclinado”, donde Emilram Cossío interpretó al famoso barbero Don Pelos, quien intentó salvar su negocio ofreciéndole un lavado gratuito al fiscalizador Don Resolverto, personaje encarnado por Jely Reátegui.

Mientras el inspector trataba de explicar que la gorra que llevaba puesta era de su “padre”, Don Pelos abrió el caño sin previo aviso y comenzó a echarle agua en toda la cabeza mientras ella solo alcanzaba a gritar “¡Para, para, para!”. El momento se volvió aún más divertido cuando el bigote falso de Jely Reátegui cayó al suelo y Eduardo Romay le advirtió entre risas: “Señor, se le ha caído su bigote”, antes de perder el equilibrio y desaparecer por las escaleras del escenario.

Con shampoo sobre la gorra y agua mojándole toda la espalda, la actriz solo pudo exclamar “¡Te odio!”, mientras Emilram Cossío continuaba con el improvisado lavado.

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