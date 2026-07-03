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Me Caigo De Risa: ¡La cargaron como si nada! Lita Pezo se enfrentó al reto de baile

ME CAIGO DE RISA
Mgallardo@latina.pe
Mgallardo@latina.pe
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El juego “Báilamela Suavecito” puso a prueba la concentración de Lita Pezo en Me Caigo de Risa mientras respondía preguntas al mismo tiempo que era cargada por el bailarín Juan Tamayo.

Desde el primer minuto, Tamayo aprovechó la contextura ligera de la cantante para levantarla por los aires, darle vueltas completas, cargarla sobre los hombros y deslizarla por el suelo, sin darle un segundo de descanso.

A pesar del intenso desafío, Lita Pezo logró acertar varias respuestas, sin embargo, después de tantos giros, llegó el momento más divertido cuando, completamente mareada, respondió “cinco” ante la pregunta de cuántos dedos tenía, provocando las risas de Peláez y de todos los presentes.

Lejos de rendirse, Lita Pezo recuperó la concentración y cerró el reto respondiendo correctamente que nació en Iquitos, mientras Juan Tamayo la mantenía suspendida en el aire hasta que el reloj llegó a cero.

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