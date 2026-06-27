Me Caigo De Risa: ¡Le ganó la edad! Renzo Schuller se confundió de juego y desató la burla general del elenco

El divertido reto “¿Es pregunta?” se salió de control dejando como protagonista el cómico error de Renzo Schuller en Me Caigo de Risa. La dinámica, que consiste en armar un dialogo a base de preguntas, siguió con la temática “encontrar a tu pareja con alguien más”.

La presión en el set de era máxima mientras los participantes se lanzaban cuestionamientos rápidos, hasta que Renzo Schuller pronunció la palabra “no”. Al notar su supuesta falta, el participante pidió disculpas inmediatamente creyendo que se encontraba en el juego “Ni sí, ni no”. Sin embargo, la carcajada general estalló cuando sus compañeros le recordaron que se había confundido de juego.

Pese a que Peláez intentó darle una segunda oportunidad, la queja de Rodrigo Sánchez Patiño, obligó al conductor a enviar a Renzo Schuller directamente al “Sillón de la vergüenza”.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!