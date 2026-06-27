X Publicidad
Temas
Lo último
Me Caigo de Risa
Perú Decide 2026
Fútbol peruano
Dólar
Valentina Valiente
Lo último
Me Caigo de Risa
Perú Decide 2026
Fútbol peruano
Dólar
Valentina Valiente
TV en vivo
MENÚ
ME CAIGO DE RISA

Me Caigo De Risa: ¡Le ganó la edad! Renzo Schuller se confundió de juego y desató la burla general del elenco

ME CAIGO DE RISA
Mgallardo@latina.pe
Mgallardo@latina.pe
Compartir

El divertido reto “¿Es pregunta?” se salió de control dejando como protagonista el cómico error de Renzo Schuller en Me Caigo de Risa. La dinámica, que consiste en armar un dialogo a base de preguntas, siguió con la temática “encontrar a tu pareja con alguien más”.

La presión en el set de era máxima mientras los participantes se lanzaban cuestionamientos rápidos, hasta que Renzo Schuller pronunció la palabra “no”. Al notar su supuesta falta, el participante pidió disculpas inmediatamente creyendo que se encontraba en el juego “Ni sí, ni no”. Sin embargo, la carcajada general estalló cuando sus compañeros le recordaron que se había confundido de juego.

Pese a que Peláez intentó darle una segunda oportunidad, la queja de Rodrigo Sánchez Patiño, obligó al conductor a enviar a Renzo Schuller directamente al “Sillón de la vergüenza”.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Me Caigo de Risa”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Me Caigo de Risa” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Me Caigo de Risa Perú.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Me Caigo de Risa”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Me Caigo de Risa” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Me Caigo de Risa Perú EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:00 p.m!

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR

Siguiente artículo