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ME CAIGO DE RISA

Me Caigo De Risa: Lita Pezo inició impecable el juego, pero Rodrigo Sánchez Patiño cambió el rumbo con un inesperado “adobo”

ME CAIGO DE RISA
Mgallardo@latina.pe
Mgallardo@latina.pe
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Las risas no faltaron en Me Caigo de Risa durante una nueva edición del juego “Ni hablar”, donde Lita Pezo inició la cadena con la frase “Quiero comer rocoto y chupe de camarones”, transmitiéndola mientras todos intentaban leer los labios entre audífonos y música a todo volumen.

La frase avanzó sin problemas hasta Luciana Arispe, quien la repitió correctamente a Rodrigo Sánchez Patiño. Sin embargo, el actor entendió “adobo” en lugar de “rocoto”, continuando la cadena con ese gran cambio en la oración.

La confusión fue creciendo con cada turno hasta llegar a Korina Rivadeneira, quien se quitó los audífonos y repitió aún medio confundida: “¡Quiero comerme al lobo de Londres!”, provocando una explosión de carcajadas.

Al revisar la cadena, Peláez les hizo notar que el error comenzó con Rodrigo Sánchez Patiño, quien entre risas admitió que había entendido “adobo”, convirtiéndose en el gran responsable del divertido desastre.

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