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ME CAIGO DE RISA

Me Caigo De Risa: ¡Lo que hizo Angie Arizaga para no caerse terminó derribando la escenografía!

ME CAIGO DE RISA
Mgallardo@latina.pe
Mgallardo@latina.pe
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El último reto de la jornada en Me Caigo de Risa reunió al equipo azul en “El escenario inclinado”. En esta ocasión, Angie Arizaga interpretó a “Bigotes”, Luciana Arispe dio vida a “Gato” y Carlos Palma se convirtió en el exigente Ingeniero Palma, quien los apuraba para terminar rápido la construcción.

Al revisar el balde de “Bigotes”, Carlos Palma preguntó qué era esa mezcla y Angie Arizaga respondió entre risas: “Ese es mi balde, es mi engrudo pe’, jefe”. Cuando él aseguró que estaba pegando los ladrillos con goma, ella retrucó: “¿Qué goma pe’, papi?”.

Desesperado, el ingeniero comenzó a gritar por cemento y, de pronto, empezó a caer un líquido desde lo alto. Intentando no resbalar por la inclinación, Angie Arizaga se aferró a la pared de ladrillos, pero terminó derribando dos muros completos de la escenografía y salió deslizándose por la puerta lateral, provocando una de las escenas más graciosas de la noche.

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