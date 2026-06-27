Me Caigo De Risa: ¡Luciana Arispe se transformó en Laura León y terminó volando por el escenario gracias a eduardo romay!

El juego “Playback” de Me Caigo de Risa arrancó con una presentación llena de música, humor y una inesperada demostración de fuerza. Luciana Arispe se convirtió en Laura León para interpretar el clásico “Suavecito suavecito”, acompañada por Lita Pezo y Eduardo Romay, quienes asumieron el papel de sus bailarines.

Con un llamativo traje verde fosforescente, una larga cabellera rubia y un sombrero vaquero blanco, Luciana Arispe apareció decidida a conquistar al público desde los primeros segundos de la presentación con sus acompañantes siguiendo cada paso de la coreografía, generando un espectáculo lleno de energía.

Sin embargo, el momento que terminó robándose todas las miradas llegó cuando Eduardo Romay cargó en brazos a Luciana Arispe y comenzó a darle vueltas por el aire sin que ella dejara de interpretar la canción.

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