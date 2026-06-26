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ME CAIGO DE RISA

Me Caigo De Risa: ¡Luciana Arispe sorprende a Renzo Schuller con una entrada que terminó en bromas!

ME CAIGO DE RISA
Nvega@latina.pe
Nvega@latina.pe
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Debido a la inclinación del escenario, Luciana buscó la mejor forma de mantener el equilibrio al ingresar a escena. Para lograrlo, se apoyó en Renzo Schuller mientras avanzaba lentamente, convirtiendo esa dificultad en parte de la improvisación.

La situación no pasó desapercibida para Renzo, quien aprovechó el momento para lanzar una ocurrencia que provocó las carcajadas de sus compañeros y del público presente.

Luciana continuó con la escena sin perder el personaje, mientras ambos transformaban el inesperado tropiezo en un divertido intercambio que mantuvo viva la improvisación.

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