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ME CAIGO DE RISA

Me Caigo De Risa: ¡Manuel Gold hizo cortocircuito y terminó arrasttrando a Rodrigo Sánchze Patiño en el Escenario inclinado!!

ME CAIGO DE RISA
Mgallardo@latina.pe
Mgallardo@latina.pe
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Las ocurrencias no faltaron en Me Caigo de Risa, donde el juego “El escenario inclinado” convirtió una feria de ciencias en un completo desastre. Rencito (Renzo Schuller) y Rodriguito (Rodrigo Sánchez Patiño) competían por impresionar a la maestra con sus proyectos: un volcán versus Bobby, un robot de tamaño real interpretado por Manuel Gold.

Rodrigo Sánchez Patiño presumiendo a su creación le ordenó bailar como Michael Jackson, haciendo que Bobby sorprendiera con un impecable moonwalk. Sin embargo, todo cambió cuando Renzo Schuller terminó con la pistola de burbujas del robot y, en medio del reclamo de Rodriguito por tocar a su Robot, le disparó directamente a la boca.

Decidido a arruinar el experimento, Renzo Schuller amenazó con echarle agua al robot mientras Rodrigo Sánchez Patiño lo ignoraba repitiendo “¡Un ratito, un ratito!”. Renzo respondió: “¿No escuchaste que tengo que echarle agua?”, empapando a Manuel Gold, quien improvisó un cortocircuito, se desplomó sobre el escenario inclinado y arrastró consigo a Rodrigo.

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