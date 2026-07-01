Me Caigo De Risa: ¡Manuel Gold sobrevivió a las llaves de Wolf y terminó dandole la victoria al equipo azul!

En la segunda parte del juego “Lucha por responder” en Me Caigo de Risa, Peláez presentó a Manuel Gold con una divertida advertencia: aseguró que era conocido como “El Dorado” porque terminaría dejando a Wolf con el ojo morado. Sin embargo, el luchador respondió entre risas que él podía dejarle “otras partes moradas”, desatando las carcajadas antes de iniciar el reto.

Apenas sonó el cronómetro, Wolf arrastró, cargó, puso de cabeza y aplicó dolorosas llaves de lucha libre sobre Manuel Gold, quien, pese al castigo, respondió sin parar preguntas sobre la vicuña, las notas musicales, Ant-Man, raíces cuadradas y mucho más.

El momento más increíble llegó cuando Wolf lo mantenía inmovilizado en el piso y Manuel Gold siguió contestando correctamente hasta cerrar el desafío. Al finalizar los dos minutos, Peláez confirmó que el integrante del equipo azul acertó 19 respuestas, superó el puntaje de Menacho y aseguró la victoria del equipo azul.