X Publicidad
Temas
Lo último
Me Caigo de Risa
Perú Decide 2026
Fútbol peruano
Dólar
Valentina Valiente
Lo último
Me Caigo de Risa
Perú Decide 2026
Fútbol peruano
Dólar
Valentina Valiente
TV en vivo
MENÚ
ME CAIGO DE RISA

Me Caigo De Risa: ¡No era una afirmación! César Ritter se confundió con tantas preguntas y fue enviado al “Sillón de la Vergüenza”

ME CAIGO DE RISA
Mgallardo@latina.pe
Mgallardo@latina.pe
Compartir

En la continuación del juego “¿Es pregunta?”, Peláez puso a prueba la agilidad mental del elenco con una temática interesant: perdiste toda tu plata. La competencia ya se había extendido bastante y la tensión se sentía en el set de Me Caigo de Risa, donde solo quedaban en pie Lita Pezo, César Ritter, Luciana Arispe, Alicia Mercado y Rodrigo Sánchez Patiño.

Sin embargo, cuando el juego parecía no tener fin, los cables se le cruzaron a César Ritter al confundirse por el nerviosismo y lanzar una afirmación en lugar de formular una pregunta rompiendo de inmediato la regla y siendo mandado al “Sillón de la verguenza” causando que sus compañeros se cayeran de risa por su notable error.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Me Caigo de Risa”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Me Caigo de Risa” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Me Caigo de Risa Perú.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Me Caigo de Risa”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Me Caigo de Risa” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Me Caigo de Risa Perú EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:00 p.m!

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR

Siguiente artículo