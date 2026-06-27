Me Caigo De Risa: ¡No era una afirmación! César Ritter se confundió con tantas preguntas y fue enviado al “Sillón de la Vergüenza”

En la continuación del juego “¿Es pregunta?”, Peláez puso a prueba la agilidad mental del elenco con una temática interesant: perdiste toda tu plata. La competencia ya se había extendido bastante y la tensión se sentía en el set de Me Caigo de Risa, donde solo quedaban en pie Lita Pezo, César Ritter, Luciana Arispe, Alicia Mercado y Rodrigo Sánchez Patiño.

Sin embargo, cuando el juego parecía no tener fin, los cables se le cruzaron a César Ritter al confundirse por el nerviosismo y lanzar una afirmación en lugar de formular una pregunta rompiendo de inmediato la regla y siendo mandado al “Sillón de la verguenza” causando que sus compañeros se cayeran de risa por su notable error.

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