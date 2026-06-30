Me Caigo De Risa: ¡Paloma Fiuza desconcentra a Rodrigo Sánchez Patiño y él termina diciendo “La Tigresa del Oriente”!

Las risas estuvieron aseguradas durante “Teléfono descompuesto”, cuando el equipo amarillo puso a prueba su memoria y creatividad en una divertida cadena de mímicas.

La dinámica consistía en que Julio Díaz recibía el nombre de una película de parte de Peláez y debía representarla únicamente con movimientos. Luego, cada integrante tenía que repetir lo que había entendido hasta llegar al último participante.

Aunque la secuencia empezó por buen camino, todo cambió cuando llegó el turno de Paloma Fiuza. La bailarina decidió interpretar la película con un estilo muy propio, llenando la actuación de movimientos con mucha actitud.

Su peculiar versión terminó confundiendo por completo a Rodrigo Sánchez Patiño, quien intentó adivinar la respuesta con toda seguridad, pero lanzó una ocurrencia que nadie esperaba.

Convencido de su interpretación, Rodrigo respondió que la película era “La Tigresa del Oriente”, desatando las risas de todo el elenco al descubrir que la respuesta correcta era El gato con botas.

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