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Me Caigo De Risa: Paloma Fiuza no entendió ni una sola frase y dejó a Daniel Menacho y Julio Diaz al borde de la desesperación

ME CAIGO DE RISA
Mgallardo@latina.pe
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Las risas no faltaron en Me Caigo de Risa cuando Paloma Fiuza protagonizó uno de los momentos más divertidos del juego “Ni Hablar”. Con unos audífonos puestos que hacían imposible escuchar a sus compañeros, la integrante debía leer sus labios y adivinar la mayor cantidad de frases posibles en apenas dos minutos.

Desde el inicio, Daniel Menacho hizo todo lo posible por ayudarla, exagerando cada gesto mientras repetía “Juega, diviértete y disfruta responsablemente”. Sin embargo, Paloma Fiuza respondió cosas como “cueca”, divirtiendo a todos. La situación se repitió con frases como “En la variedad está la diversión”, que ella interpretó como “en la facultad”.

El tiempo seguía corriendo y pese al esfuerzo de Daniel Menacho y Julio Díaz, Paloma Fiuza terminó el reto sin adivinar una sola frase.

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