Me Caigo De Risa: Paloma Fiuza terminó de cara al piso y Julio Díaz la empujó sin querer fuera del escenario inclinado

La diversión no se detuvo en Me Caigo de Risa. En el último reto de la noche, el Escenario Inclinado, el equipo amarillo tuvo que improvisar una historia en una quinta de barrio, donde Don Tito (Rodrigo Sánchez Patiño) intentó convencer a sus sobrinos de dejar el celular para volver a los clásicos juegos de la calle.

“Fettuccini” (Julio Díaz), “Espaguetti” (Daniel Menacho) y Valentina (Paloma Fiuza) aceptaron el desafío hasta que Don Tito propuso jugar “lingo”, el popular juego donde uno se agacha y el otro debe saltar por encima. Sin embargo, cuando Paloma Fiuza tomó impulso, perdió completamente el equilibrio y cayó de cara contra el piso, desatando el shock de todos. Aun adolorida, no perdió el humor y lanzó: “¡No fue buena idea, tío!”.

Pero el caos apenas comenzaba. Julio Díaz también resbaló sobre la superficie inclinada y, sin poder detenerse, terminó empujando accidentalmente a Paloma Fiuza hasta sacarla por la puerta del escenario, cerrando uno de los momentos más divertidos y accidentados de la noche.

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