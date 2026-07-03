Me Caigo De Risa: Peláez denominó a Renzo Schuller y Rodrigo Sánchez Patiño como “La peor pareja de la historia”

Las carcajadas no faltaron en Me Caigo de Risa durante una nueva edición del juego “Fotomímica”, donde Renzo Schuller y Rodrigo Sánchez Patiño demostraron que la comunicación definitivamente no es su fuerte.

A Renzo Schuller le tocó imitar a Rosalía y sin saber cómo representarla, decidió copiar la icónica pose de manos de la cantante española. Sin embargo, Rodrigo Sánchez Patiño lanzó respuestas como “candelabro”, “Karol G”, “Shakira”, “Jennifer López” y muchas más, sin acercarse nunca a la respuesta correcta.

Para intentar salvarlos, Peláez cambió la palabra por “laptop”, pero el juego empeoró. Renzo Schuller se sentó en el piso y comenzó a abrirse y cerrarse, mientras Rodrigo Sánchez Patiño respondía “zapato”, “fotocopiadora”, “waflera”, hasta que Renzo se hartó “¡Adivina pues caramba!”, reclamó completamente frustrado.

Al finalizar el tiempo, Rodrigo Sánchez Patiño aseguró que la imitación había sido malísima, pero Peláez cerró el divertido momento con una sentencia que provocó la ovación del público: “La peor pareja en la historia de este juego”.

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