Me Caigo De Risa: Renzo Schuller apareció con una manguera y terminó expulsando a Rodrigo Sánchez Patiño y Daniel Menacho fuera del escenario

El Escenario Inclinado, el último reto de Me Caigo de Risa, puso al equipo amarillo a improvisar una caótica historia en una quinta de barrio. Don Tito (Rodrigo Sánchez Patiño) intentó convencer a sus sobrinos, “Fettuccini” (Julio Díaz), “Espaguetti” (Daniel Menacho) y Valentina (Paloma Fiuza), de dejar los celulares para volver a disfrutar los tradicionales juegos de barrio.

Mientras pintaban y jugaban “mundo”, el escándalo fue creciendo hasta que Peláez advirtió que el ruido era insoportable. Fue entonces cuando apareció un “vecino” furioso interpretado por Renzo Schuller, quien irrumpió con una manguera gritando: “¡Muchachos de miércoles, pónganse a jugar a otra cosa!”. Sin perder tiempo, abrió la manguera y comenzó a empaparlos.

Julio Díaz reaccionó de inmediato y salió corriendo por la puerta antes de recibir el chorro. Sin embargo, Rodrigo Sánchez Patiño y Daniel Menacho no tuvieron la misma suerte: el agua, el piso inclinado y lo resbaloso del escenario hicieron que ambos patinaran y terminaran expulsados de forma espectacular, provocando las carcajadas de todos. La única que se salvó fue Paloma Fiuza.

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