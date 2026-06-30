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ME CAIGO DE RISA

Me Caigo De Risa: ¡Renzo Schuller reacciona a las bromas de Rodrigo Sánchez Patiño y desata las risas!

ME CAIGO DE RISA
Nvega@latina.pe
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El juego consistía en mencionar tres elementos de la categoría que indicaba Peláez en apenas cinco segundos. Rodrigo Sánchez Patiño participó y resolvió su turno sin problemas.

Contento por haber cumplido el desafío, Rodrigo celebró a su estilo y, entre risas, hizo el gesto de acercarse y golpear a Renzo Schuller para seguir molestándolo de manera amistosa.

Minutos después llegó el turno de Renzo, pero Rodrigo no desaprovechó la oportunidad para seguir con las bromas y comenzó a decir, entre risas, que le pusieran una categoría “más fácil”.

Renzo intentó concentrarse para responder, aunque terminó reaccionando con humor al comentario de su compañero y le respondió entre carcajadas: “¡Ya cállate, por favor!”.

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