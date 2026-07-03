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ME CAIGO DE RISA

Me Caigo De Risa: ¡Renzo Schuller terminó derribando a Manuel gold y provocó un efecto dominó cayendo todos de uno en uno!

ME CAIGO DE RISA
Mgallardo@latina.pe
Mgallardo@latina.pe
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La diversión no tuvo freno en Me Caigo de Risa durante “El Escenario Inclinado”, donde Rencito (Renzo Schuller) y Rodriguito (Rodrigo Sánchez Patiño) competían por ganar una peculiar feria de ciencias con la Maestra Alegría (Korina Rivadeneira) como jurado.

Convencido de que el robot Bobby, interpretado por Manuel Gold, “se veía cansado”, Renzo Schuller decidió echarle más agua. El supuesto robot hizo un espectacular cortocircuito y se desplomó, llevándose en un efecto dominó a Korina Rivadeneira, Rodrigo Sánchez Patiño, Renzo Schuller e incluso una de las mesas del escenario.

Pero el desastre apenas comenzaba. Renzo Schuller presentó otro experimento al colocar mentas dentro de una botella de gaseosa. La reacción explotó directamente sobre el rostro de Manuel Gold, quien volvió a hacer cortocircuito y terminó completamente empapado mientras intentaba mantenerse en personaje.

Cuando Korina Rivadeneira fue a buscar la escarapela para anunciar al ganador, una lluvia de pelotas plásticas la hizo resbalar hasta chocar contra Rodrigo Sánchez Patiño, quien ya se había deslizado por el escenario junto a una mesa. Como broche final, Renzo Schuller volvió a repetir el experimento con otra botella y Manuel Gold recibió una segunda ducha de gaseosa, cerrando una de las improvisaciones más caóticas y divertidas de la temporada.

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