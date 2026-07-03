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ME CAIGO DE RISA

Me Caigo De Risa: Rodrigo Sánchez Patiño improvisó la historia más creativa de la noche y cerró con un desmayo inesperado

ME CAIGO DE RISA
Mgallardo@latina.pe
Mgallardo@latina.pe
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Las ocurrencias no faltaron en Me Caigo de Risa , donde Peláez presentó el juego “Al pie de la letra”, un reto en el que los participantes debían crear una historia usando únicamente palabras que comenzaran con la misma letra, sin repetir ninguna y manteniendo la lógica.

El primero en intentarlo fue Rodrigo Sánchez Patiño, quien recibió la letra “M” y arrancó con seguridad diciendo: “Mario Manuel Martínez mentía mucho mientras moqueaba”. Conforme avanzaba el cronómetro, la historia tomó un rumbo completamente inesperado con frases como “Manotas, me muero. Muerto, mamá” y la ya inolvidable “Manolo me mima mientras me manosea mi moco”, desatando las carcajadas de Peláez y del resto del elenco.

Cuando parecía quedarse sin ideas, Rodrigo Sánchez Patiño elevó el dramatismo al máximo. Miró hacia el techo y, completamente metido en personaje, exclamó “¡Mami, me miras morir!”, para luego dejarse caer de espaldas al piso fingiendo un desmayo, cerrando una de las participaciones más divertidas del juego.

Gracias a su rapidez e improvisación, Rodrigo Sánchez Patiño consiguió 31 palabras, convirtiéndose en uno de los momentos más memorables del reto.

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