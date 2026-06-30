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ME CAIGO DE RISA

Me Caigo De Risa: ¡Rodrigo Sánchez Patiño sorprende con un polo dedicado a Renzo Schuller!

ME CAIGO DE RISA
Nvega@latina.pe
Nvega@latina.pe
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Rodrigo Sánchez Patiño y Renzo Schuller regalaron uno de los momentos más espontáneos del programa con una divertida broma entre amigos.

Todo empezó cuando Rodrigo apareció vistiendo un polo con la frase “Amo a Renzo”, escrita con plumón. El curioso mensaje llamó de inmediato la atención de Peláez, quien no tardó en preguntarle el motivo de su elección.

Entre risas, Rodrigo intentó aclarar la situación agregando un “no” al mensaje. Sin embargo, Renzo aprovechó la oportunidad para completar la frase de una forma inesperada: “No dudo que amo a Renzo”.

La ingeniosa ocurrencia provocó las risas del elenco y del público, mientras ambos continuaban siguiéndose el juego con el buen humor que caracteriza su amistad.

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