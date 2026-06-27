Me Caigo De Risa: ¡Un atrevido comentario de Rodrigo Sánchez Patiño le dio la victoria a Luciana Arispe!
El juego comenzó a subir de tono cuando Luciana preguntó “¿Deberíamos besarnos?”, provocando que el actor elevara la apuesta de forma divertida: “¿Te gustaría que yo me cambie de sitio contigo?”. El set completo estalló en risas y asombro cuando Rodrigo lanzó una frase para acorralar a su rival: “Siempre y cuando nos vayamos a una cita tú y yo solos, desdudos al baño de atrás”. Al estar mal formulada, y no ser una pregunta, Rodrigo cavó su propia tumba y consagró a Luciana Arispe como ganora del juego.
¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.
👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q
¿Dónde ver todos los capítulos de “Me Caigo de Risa”?
¡Latino! Todos los capítulos de “Me Caigo de Risa” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Me Caigo de Risa Perú.
¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Me Caigo de Risa”?
¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Me Caigo de Risa” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Me Caigo de Risa Perú EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:00 p.m!