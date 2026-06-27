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ME CAIGO DE RISA

Me Caigo De Risa: ¡Un pollo, una capibara y un dinosaurio sostuvieron a Alicia Mercado mientras Renzo Schuller se deslizaba por el Escenario Inclinado!

ME CAIGO DE RISA
Mgallardo@latina.pe
Mgallardo@latina.pe
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El último desafío de Me Caigo de Risa volvió a poner a prueba la capacidad de improvisación del elenco con “El Escenario Inclinado”, un reto donde mantenerse de pie es casi tan difícil como seguir la historia.

En esta ocasión, Renzo Schuller interpretó a un padre multimillonario que acababa de comprar un parque de diversiones para relanzarlo. Para encontrar a la nueva imagen del lugar, recibió a tres personajes: Manuel Gold como el dinosaurio Doroteo, Luciana Arispe como una capibara y César Ritter como el Pollo Loco, mientras Alicia Mercado daba vida a su hija.

La escena tomó un giro inesperado cuando Alicia Mercado encaró a su padre con una frase que desató las risas: “Si hay algo de lo que estoy harta en esta vida, aparte de que tú seas mi padre, es que tires burbujas”. Sin perder el personaje, Renzo Schuller respondió: “Tengo que hablar seriamente contigo, hija”, mientras se deslizaba de un extremo al otro del escenario por la inclinación.

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