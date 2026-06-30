“Odiaba mi altura, pero el vóley me ayudó”: Eduardo Romay muestra su lado más sincero en ‘Me Caigo de Risa’

Eduardo Romay es conocido por su trayectoria como voleibolista de la selección peruana, pero ahora también conquista al público con su espontaneidad en Me Caigo de Risa. Detrás de su humor hay una historia marcada por el aprendizaje y la decisión de enfrentar sus propios miedos.

Aunque hoy el deporte es una parte fundamental de su vida, confesó que durante su infancia no quería saber nada de él. “Yo odiaba los deportes. Nunca pensé en ser voleibolista. Mi vida simplemente me llevó por ahí”, recordó.

Sin embargo, todo cambió cuando descubrió el vóley. “A mí me hacían mucho bullying por mi altura. Yo odiaba mi altura y apareció el vóley y todo el mundo quería tener mi altura”, contó. Ese cambio de perspectiva le permitió reconciliarse consigo mismo y valorar una característica que antes le generaba inseguridad.

Romay también reconoció que el deporte fue una herramienta para fortalecer su confianza. “Aprendí a apreciar que la vida me dio una altura que es envidiable y que todo el mundo en el deporte la quería”, afirmó. Ese proceso, aseguró, también le enseñó a aceptar su personalidad extrovertida, una cualidad que hoy disfruta mostrar frente a las cámaras.

Como deportista de alto rendimiento, explicó que aprender a convivir con la presión fue una lección indispensable. “Si tuve toda la intención y me lancé a hacer algo y no funcionó, me lo puedo perdonar. Pero si fui con miedo, eso sí era un fracaso para mí”, reflexionó sobre la importancia de afrontar los desafíos sin dejarse paralizar por el temor.

Su salto al entretenimiento tampoco estuvo libre de dudas. Cuando recibió la propuesta para integrar Me Caigo de Risa, pensó que no estaba preparado para un formato de improvisación. “No soy lo suficientemente bueno como para estar en un programa de comedia”, confesó que fue su primera reacción. Aun así, decidió aceptar el reto.

Con el paso de los programas descubrió una nueva manera de enfrentar los errores. “El error es un regalo”, expresó, una frase que adoptó tras aprender improvisación y que hoy aplica tanto en la televisión como en el deporte. Para él, equivocarse dejó de ser un motivo de vergüenza y pasó a convertirse en una oportunidad para crecer.

El integrante del programa también destacó que esta experiencia le permitió reencontrarse con una ilusión que había dejado atrás. “Regresar con ‘Me Caigo de Risa’ también ha sanado mi niño interior, ese amor que le tenía a la televisión y al entretenimiento”, reveló emocionado.

Además, considera que el espacio le ha enseñado a actuar con mayor naturalidad. “Lo más chistoso es cuando simplemente dices lo primero que se te viene a la cabeza y no piensas tanto”, explicó, reconociendo que la improvisación lo ayudó a confiar más en sí mismo y a disfrutar el momento.

Para Romay, la mayor enseñanza es que nadie crece permaneciendo en su zona de confort. “Muchas de las mejores historias del mundo empiezan con ‘tenía miedo’”, sostuvo. Por eso, anima a quienes sienten temor de hacer el ridículo a intentarlo de todas maneras, convencido de que los errores también forman parte del camino.

Finalmente, el deportista aseguró que aún mantiene grandes sueños, tanto dentro como fuera de las canchas. Mientras continúa persiguiendo nuevos logros con la selección peruana, disfruta de esta etapa en la televisión, donde espera seguir demostrando que siempre es posible reinventarse cuando uno se atreve a dar el primer paso.

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